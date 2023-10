Nome in codice XFarenz | calcioscommesse | ecco come Nicolò Fagioli si è fregato da solo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023)l'accordo con la giustizia sul caso scommesse lo ha trovato: una squalifica di 7 mesi dal campo, con 5 di prescrizioni alternative e una ammenda economica. Il tutto per aver infranto l'articolo 24 della Giustizia Sportiva, che vieta la possibilità da parte di un tesserato di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da Figc, Uega e Fifa. Intanto, emergono ulteriori dettagli dopo l'interrogatorio con la pm Manuela Pedrotta, avvenuto lo scorso 28 settembre alla procura di Torino. Per scommettere, il calciatore usava unfalso e un secondo telefono. Tutto era iniziato in modo ingenuo, quasi per gioco: "All'inizio un calciatore, avendo molto tempo libero finisce con il provare l'ebbrezza della scommessa per vincere la noia”, ha deposto il bianconero in Procura. "Con il passare del tempo divenne ...