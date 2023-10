Nocta racconta il successo virale di ‘Paola’ | una storia tra social e realtà

Leggi su funweek

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “So che probabilmente questa canzone farà schifo”. Inizia così Paola (Mind the Gap/ distr. Ada Music), singolo dift. Luk3 che a poche dal rilascio è diventatasui. Già disponibile sulle piattaforme, e in radio dal 27 ottobre, il brano ha superato in duegiorni i 47.000 ascolti su Spotify collezionando 11.000 visualizzazioni su YouTube. Numeri che si moltiplicano superando i 5 milioni di views calcolando anche i contributi dedicati a Paola creati dagli utenti su Tik Tok. E nel momento in cui scriviamo siamo a quota 79,300 stream su Spotify e 17,300 visualizzazioni per il videoclip. Cover da Ufficio Stampa Ballad dal sapore young-pop, Paola è un flusso di coscienza che ha il tempo del sogno eun modo di esserci,nonostante tutto. Sognandola di notte in notte,non ...