Nissan Hyper Punk | il laboratorio creativo mobile debutta al Japan Mobility Show – FOTO

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La novità principale diper il, aperto al pubblico dal 26 ottobre al 5 novembre, si chiama “” ed è il concept per un crossover compatto 100% elettrico. Come afferma il costruttore, il veicolo è stato “pensato per i creatori di contenuti, gli influencer, gli artisti e tutti coloro sensibili a stile e innovazione”. L’intento dell’auto, che omaggia gli origami nipponici, è connettere il mondo reale e l’interno della vettura al mondo circostante. La tecnologia vehicle-to-everything (V2X), di cui laè dotata, le consente di ricaricare i dispositivi mobili di guidatore e passeggeri e fornire energia alle infrastrutture delle comunità locali. In pratica, trasforma l’auto in una pila su ruote. I pannelli ...

Si chiamaPunk ed è il quarto concept elettrico chepresenterà in anteprima al Japan Mobility Show della prossima settimana. Come i precedenti tre prototipi, anche ilPunk ha un design audace e radicale ed è stato progettato per rivolgersi ad una nicchia molto specifica. Pensato per content creator e influencer La Casa giapponese spiega che...

Hyper Punk features a functional and stylish body style, with multifaceted and polygonal surfaces that shift depending on viewing angle and light source. The vehicle's bold and powerful design is a ... Channels have been created in the bodywork to smooth airflow. It is joined by the Hyper Adventure concept. Its rakish roofline is among design features to improve aerodynamic performance.