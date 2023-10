Nicolato | «Caso scommesse? Fatico a pensare ci siano pochi coinvolti»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Paolo, ex ct dell’Italia Under 21, ha detto la sua sulnel calcio italiano: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Rai Radio 1 Sport, Paoloha così parlato delnel calcio italiano. LE PAROLE – «Non lo so, ma mi viene difficileche ci sia un’unica persona, o due o tre. Sarà la magistratura ad appurare eventuali responsabilità, al problema dellenon riguarda solo il calcio. Sono curioso di come si evolverà la situazione, faccio fatica ache sia una cosa che riguarda soloelementi. La problematica sociale riguarda come i ragazzi impiegano il loro tempo libero, che valori hanno, che valori danno soldi e che valore danno a tutto quello che ...

Paolo, ex ct della Nazionale Under 21, ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, ... Naturalmente lo dico con tutte le cautele del, bisogna vedere come si evolve la situazione .

Sul caso scommesse Nicolato ha le idee più che chiare ... Sport Fanpage

NICOLATO PARLA DEL CASO SCOMMESSE: "DOBBIAMO TUTTI SENTIRCI COLPEVOLI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Naturalmente lo dico con tutte le cautele del caso, bisogna vedere come si evolve la situazione ... mi preoccupa di più il come lo si vuole risolvere". Così Paolo Nicolato, ex commissario tecnico con ...Il caso scommesse ha ovviamente scosso nelle fondamenta il mondo ... Mentre la FIGC ha preparato workshop e gruppi di formazione, Paolo Nicolato, ex ct della Nazionale Under 21 che conosce ...