Nicola Gratteri | «Ho fatto arrestare anche amici d’infanzia Mia moglie non ha chiesto il trasferimento e non mi seguirà a Napoli»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il nuovo procuratore capo di: «La vita con la scorta? Non faccio il bagno al mare da 25 anni». Lo stipendio: «Guadagno 7.400 euro al mese, ma questo lavoro non si fa per i soldi. Il successo più grande? Aver ridato la speranza ai calabresi»