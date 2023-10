NFL | Brady critica gli arbitraggi | “Questo sport sta diventando sempre più simile al flag football”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tominprimo anno da ormai ex giocatore disi sta dedicando a molte passioni, ma attraverso il suo podcast “Let’s Go” che conduce insieme a Jim Gray e Larry Fitzgerald ha comunque modo di commentare la stagione NFL e in generale lo stato in cui versa lodi cui è indubbiamente il ‘goat’. Nel corso dell’ultimo episodio, sfruttando un errore arbitrale nel match tra Bills e Giants, ha analizzato i cambiamenti che hanno caratterizzato la lega americana nel corso degli ultimi anni: “Ilè unofisico, c’è un elemento fisico in tutto. Dai una penalità da 15 yard per qualcosa che, sai, 20 anni fa forse non sarebbe mai stato penalizzato. Ciò influenza il gioco in grande stile”, dice l’ex quarterback di Patriots e Bucs. “Ci ...

...Broncos avevano messo una seria ipoteca sul non invidiabile titolo di "peggiore squadra" della...tentativi di lancio (186) senza intercetto in una classifica che vede gente del calibro di Tom

La vita dopo l'NFL di Tom Brady: "ho perso 4Kg ma sono più in forma" Everyeye Lifestyle

‘This isn’t touch football’: Tom Brady questioned NFL’s physicality amid ongoing rule changes Boston.com

Unlike the Bills, the Patriots gave Jones a lacking supporting cast both with the coaching staff and offensive personnel. Buffalo had a clear decisive plan. They hired veteran offensive coaches to ...Patrick Mahomes will have a familiar face back in the huddle. The Chiefs are acquiring wide receiver Mecole Hardman from the New York Jets. In exchange, the Jets will receive a 2025 sixth-round pick ...