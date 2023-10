Neymar | rottura del crociato anteriore e del menisco | ' E' il momento peggiore della mia carriera'

in lacrime, dopo il brutto infortunio subito nella sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026 e la conseguente diagnosi:del legamento crociato anteriore e del menisco., come riporta la Federcalcio brasiliana, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. "È un momento molto triste, il peggiore. So ...

Neymar, una botta terribile: rottura del crociato e del menisco del ginocchio sinistro La Gazzetta dello Sport

Neymar, infortunio shock: rottura del legamento crociato anteriore Corriere dello Sport

(LaPresse) Brutte notizie per Neymar e per il Brasile ... Gli esami "hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro". "È un momento molto triste, il ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...