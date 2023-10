Neymar ko | la Fifa pronta a rimborsare l'Al-Hilal | l'indennizzo non copre neanche un mese di stipendio

Sono ore molto delicate per, calciatore attualmente all'Al - Hilal e uscito infortunato dalla sfida tra Brasile e Uruguay. ladovrà risarcire il club della Saudi Pro League. Il motivo ...

Infortunio Neymar, FIFA pronta a risarcire l'Al-Hilal: l'importo massimo è meno di un mese di stipendio TUTTO mercato WEB

Infortunio Neymar, la FIFA dovrà pagare un risarcimento all’Al-Hilal ItaSportPress

Scalvini Juve, l’Atalanta spara alto: la richiesta per il talento del club bergamasco. Le ultime La Juventus ha messo gli occhi su Giorgio Scalvini per la prossima stagione. Il gioiello dell’Atalanta ...L’infortunio di Neymar è il peggiore della sua carriera, ma non è l’unico per il talento brasiliano. Ecco la cronologia di quelli più gravi. Quasi come lo scoccare di un orologio è arrivato l’ennesimo ...