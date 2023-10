Neymar | infortunio al ginocchio e operazione | lungo stop

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Lesione al legamento crociato e al meniscoverrà sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver subito unal legamento crociato anteriore durante la sconfitta per 2-0 del Brasile nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo con l’Uruguay. La stella dell’Al Hilal in lacrime è stata portata fuori dal campo in barella. L’Al-Hilal ha spiegato: “Gli esami medici a cui è stato sottopostohanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco del, sarà sottoposto a un intervento chirurgico e quindi a un programma di riabilitazione che sarà determinato in seguito”.è caduto goffamente dopo essersi scontrato con Nicolas de la Cruz poco prima dell’intervallo e avrebbe lasciato lo stadio con le stampelle. Il 31enne attaccante brasiliano dovrà stare ...