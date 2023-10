Neymar | infortunio al crociato e al menisco | “È il momento peggiore della mia vita”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Durante il match tra Brasile e Uruguayè uscito dal campo in lacrime. Le visite mediche hanno identificato la rottura del legamentoanteriore e del; il brasiliano salterà con molte probabilità la prossima Copa America, nell’estate 2024. Nel suo post su Instagram ha scritto: “È unmolto triste, ilmia. So di essere forte… ma questa volta ho bisogno del sostegnomia famiglia e dei miei amici. Non è facile infortunarsi, sottoporsi ad un intervento chirurgico e poi rifarlo solo quattro mesi dopo. Ho fede, lascio tutto nelle mani di Dio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ (@jr)supera ...