Netflix aumenta i prezzi e sorprende gli investitori con nuovi abbonati | successo globale per One Piece

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Netflix ha annunciato mercoledì un aumento dei prezzi degli abbonamenti per alcuni piani di streaming negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Contemporaneamente, ha superato le aspettative per nuovi clienti, facendo schizzare le sue azioni del 13%. Nel terzo trimestre, quasi 9 milioni di abbonati si sono uniti a Netflix a livello globale, superando la previsione degli analisti di Wall Street di 6 milioni, come riportato da LSEG. Netflix prevede un numero simile di nuove adesioni nel trimestre in corso. Nonostante le tensioni lavorative di Hollywood che hanno fermato molte produzioni statunitensi, Netflix ha dimostrato di prosperare. Ha prodotto molte delle sue serie e film all'estero, che hanno rappresentato la maggior parte delle produzioni.

Dopo un forte aumento degli abbonati, Netflix incrementa i prezzi in alcuni paesi e sperimenta piani con pubblicità, cercando di bilanciare profitti e spesa per i contenuti.AGI - La piattaforma di streaming Netflix ha pubblicato risultati migliori del previsto per il terzo trimestre, con un aumento netto della base di abbonati di oltre il 10% su base annua. Da un ...