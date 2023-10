Netanyahu come Ezechia nell'Antico Testamento - "contro i Filistei fino a Gaza e ai suoi confini - dal più piccolo villaggio fino alle fortezze"; "presto invasione di terra sulla striscia - sarà lunga e dolorosa"

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Israele si prepara ad invadere a. È questo in sostanza il messaggio lanciato dal generale Yaron Finkelman, a capo del Comando sud del Paese, che conferma quanto detto dal ministro della Difesa Yoav Gallant sull'inizio in vista dell'offensiva. Un po'Testa

...in Israele per una breve visita a Tel Aviv per incontrare il primo ministro Benjamin. 21 ... Ma,ha constatato l'Ansa sul posto, gli uffici del terminal passeggeri del valico restano ...

Netanyahu all’esercito: «Combattete come leoni». Annullati gli Mtv Ema di Parigi Il Sole 24 ORE

Hamas: "Preparavamo l'attacco da due anni". Netanyahu: "Come l ... Agenzia ANSA

Direttore, dalle dichiarazioni di Netanyahu e del ministro della Difesa israeliano ... e combattere in queste condizioni che non sono chiaramente ottimali, ma come dicevo prima il 7 ottobre ha ...Però, bisogna chiedersi, perché. Bibi Netanyahu sia al potere, con qualche pausa, da circa trent'anni. Quel che è accaduto ha dimostrato come il suo governo abbia sbagliato quasi tutto: Israele, di ...