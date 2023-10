Netanyahu come Ezechia nel vecchio testamento | contro i Filistei fino a Gaza e ai suoi confini | dal più piccolo villaggio fino alle fortezze ; presto invasione di terra sulla striscia | sarà lunga e dolorosa

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Israele si prepara ad invadere a. È questo in sostanza il messaggio lanciato dal generale Yaron Finkelman, a capo del Comando sud del Paese, che conferma quanto detto dal ministro della Difesa Yoav Gallant sull'inizio in vista dell'offensiva. Un po'neltesta

Il primo ministro israeliano Benyaminoggi ha incontrato i soldati del 51esimo battaglione della Brigata Golani dell'esercito in un punto di raccolta vicino a Gaza. "Sono qui con i soldati Golani provenienti da tutte le parti ...

Avere Netanyahu come comandante in capo è autolesionismo Il Foglio

Benjamin Netanyahu. Breve biografia del primo ministro dello Stato ... Geopop

I famosi “bambini della luce e bambini dell’oscurità” citati dal primo ministro Benjamin Netanyahu in un post su X ... schierato tra un presunto attaccato e un presunto assalitore, come se il ...Eliminati diversi capi di Hamas, ma non le sue strutture operative, per cui "presto" arriverà l'ordine. Il timore dell'escalation, il nodo degli ...