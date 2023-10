La tv israeliana: 'Avevano pillole di Captagon, cocaina dei poveri'. Nuovi blitz di Israele nella Striscia. Uccisa la leader dell'Ufficio politico di Hamas. Il valico di Rafah riaprirà domani. Sunak ...

Netanyahu ai soldati, 'combattete come leoni' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Netanyahu ai soldati, 'combattete come leoni' La Gazzetta del Mezzogiorno

La guerra continua, ma anche per il leader israeliano. Ora anche Netanyahu corre nel bunker per sfuggire alle bombe Non c’è pace per il Medio Oriente. In Terra Santa si continua a combattere e il rumo ...La guerra continua, ma anche per il leader israeliano. Ora anche Netanyahu corre nel bunker per sfuggire alle bombe Non c’è pace per il Medio Oriente. In Terra Santa si continua a combattere e il rumo ...