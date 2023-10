Nessuna censura a Corona Striscia la Notizia | tapiro a De Girolamo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo che Fabrizioha accusato Nunzia Dedi averlo “to” ad Avanti Popolo sullo scandalo calcioscommesse,laconsegna ild'oro alla conduttrice Rai. Deal microfono di Valerio Staffelli rispedisce però le accuse al mittente: «Non c'è stata alcunané da parte mia né della Rai.ha portato tanto materiale e non siamo riusciti a verificarlo tutto. Martedì prossimo 24 ottobre, dopo le verifiche, sarà mandato in onda con o senza di lui». Infine, quando Staffelli le chiede sesapesse che parte del materiale non sarebbe andato in onda, Derisponde: «Non avevamo garantito che avremmo trasmesso tutto ma non so se a ...