Neomelodici | parla il sociologo della musica Savonardo | “Cantare il malaffare non significa certo appoggiarlo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 ottobre 2023)e camorra, uno storico binomio? Dopo l’arresto di Tony Colombo esplode il dibattito a Napoli. C’è chi vede troppo spazio da parte dei media per personaggi come il cantante siciliano trapiantato in città dopo il matrimonio con Tina Rispoli (arrestata anche lei), la vedova del boss Gaetano Marino. Ma secondo ilLello, coordinatore dell’Osservatorio giovanile e del Corso magistrale in Comunicazione dell’Università Federico II, alcuni aspetti vanno chiariti. Professore,& camorra sono uniti da un antico legame, se pensiamo alla sceneggiata e a Mario Merola. Perché? “Senza dubbio c’è un legame traneomelodica e scena criminale, ma facciamo attenzione a non mischiaree le cose. Dal punto di vista dei ...