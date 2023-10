Negrita | un live esplosivo all’Orion photogallery

(Di giovedì 19 ottobre 2023): dopo un tour acustico nei teatri durato 3 anni e culminato nel grande evento MTV UNPLUGGED, la band aretina è tornata a sorpresain elettrico nei club, per un lungo tour in cui riproporranno i brani cult del proprio repertorio e che ha visto per la tappa romana, ieri sera Pau e socidi Ciampino Nel tour, partito a fine settembre da Brescia, itornano quindi all’energia esplosiva a cui hanno abituato il proprio pubblico negli anni durante i propri, portando sul palco le canzoni che li hanno resi una garanzia tra le band italiane.“Niente è più Rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club. Via gli sgabelli dei concerti acustici. Si torna a saltare, si torna all’elettrica.” , ha dichiarato la ...

e concerti. Eccovi una lista, in continuo aggiornamento, dei concerti per i prossimi mesi. ..." PALA FLORIO " BARI 21 OTTOBRE " PALASELE " EBOLI (SA) Clicca per acquistare i biglietti18.

Negrita live a Roma: la photogallery Inside Music & Movies

Negrita in concerto: 'Resta ribelle non ti buttare via' Sky Tg24

Archiviati i tour acustici degli ultimi anni, per i Negrita è tempo di tornare a riaccendere gli amplificatori. Il nuovo live 'in elettrico'" sbarca venerdì 20 ottobre al Tuscany Hall di Firenze. Ed è ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Negrita in concerto: 'Oggi la storia la faccio io, resta ribelle non ti buttare via' ...