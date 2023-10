Nations League Calcio Femminile | l’Italia con la Spagna per ripartire | in campo il 27 ottobre

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Firenze – Prosegue il cammino indella Nazionaledi. Dopo la gara inaugurale con la Svizzera vita e la sconfitta avuta a Castel di Sangro con la Svezia, le Azzurre scendono incon lae la stessa Svezia in trasferta (due Nazionali che guidano la Classifica Mondiale Fifa). Queste sfide rappresentano una prova importante per la squadra di Mister Soncin. Invenerdì 27alle 17.45 allo Stadio ‘Arechi’ di Salerno ci sarà la partita con le campionesse mondiali dellae poi il 31sarà la volta della sfida con la Svezia a Malmoe New Stadium. La Nazionale si ritroverà al Centro Tecnico di Coverciano nella serata di domenica. Le convocate, la presentazione ...