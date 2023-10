Napoli | Simeone e Raspadori a Verona possono giocare insieme dal primo minuto Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilgiocherà contro l’Hellassabato alle 15 in apertura della nona giornata di Serie A. In seguito agli infortuni di Osimhen e Anguissa, secondo quanto riportato da Ladello Sport, ilpotrebbe anche optare di partire con un 4-2-3-1 conin campo dal: “Sono le assenze a centrocampo e in attacco a suggerire gli spunti più interessanti, perché potrebbero convincere Garcia a rivedere l’intero assetto, rimodellando la squadra con una spiccata attitudine offensiva. All’indisponibilità di Anguissa si può sopperire, com’è accaduto contro la Fiorentina, conpassando ad un 4-2-3-1 più definito. Zielinski proposto in mediana accanto a Lobotka. A guidare il reparto avanzato ci ...