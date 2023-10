Napoli | Garcia terrà regolarmente la conferenza stampa pre partita

Alla vigilia della gara di Verona in programma sabato alle 15. Torna il tradizionale appuntamento col francese's coach Rudiattends a press conference at the Municipal stadium in Braga on September 19, 2023 on the eve of the UEFA Champions League 1st round day 1 group C football match between SC ...

Verona-Napoli, i quattro cambi di Garcia. Cajuste partirà titolare AreaNapoli.it

Napoli, Garcia al bivio: tre gare per blindare la panchina La Gazzetta dello Sport

Nuovo ruolo all’interno del Napoli: una figura a sorpresa sta agendo da mental coach a Castel Volturno, durante gli allenamenti di Garcia Durante la sosta riservata agli impegni con le… Leggi ...ForzAzzurri.net - Napoli, Garcia sarà in conferenza stampa Si terrà domani alle ore 13:00 presso il centro tecnico di Castel Volturno la conferenza stampa pre partita di ...