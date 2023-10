Napoli | De Laurentiis si ‘trasferisce’ a Castel Volturno

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Aurelio Deha scelto la linea della vicinanza al: dopo la conferma di Garcia il presidente rimane a fianco della squadra Aurelio Deha piantato le tende a: il presidente del, come riportato dal Corriere dello Sport, ha deciso di seguire la squadra da vicino in queste settimane decisive: ci sarà anche a Verona in Campionato e a Berlino in Champions. L’obiettivo del numero uno dei partenopei è quello di rimanere a fianco della squadra e spronarla a riprendersi dopo alcune sbandate di troppo di inizio stagione. Dopo la conferma di Rudi Garcia, ieri ha riaccolto i nazionali, tra cui il novello sposo Kvara, e tra oggi e domani parlerà con tutta la squadra.