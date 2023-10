Napoli | De Laurentiis | «Giuntoli? Era da sei mesi in branda»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le parole di Aurelio De, presidente del, nei confronti del suo ex direttore sportivo, CristianoAurelio Deha mandato delle stoccate a Cristiano, ex dirigente del, parlando ai cronisti presenti a Castel Volturno. Di seguito le sue parole. «da seisi era messo in, mi continuava a ripetere: mi mandi alla Juventus? E io gli dicevo: cos'è questa storia, improvvisamente sei diventato un sostenitore della Juve? Qui abbiamo sempre considerato la Juve nemica sportiva numero uno… è un altro film, questo! Un direttore sportivo deve avere la cultura dell'umiltà e del lavoro, e lui ce l'aveva. Il colpo Kvara? Non è suo, è stata una segnalazione a mio figlio Edoardo ...