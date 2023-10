(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un altro articolo "totalmentedi Business Insider. Non sono una vera pubblicazione". Elonsu X smentisce così le indiscrezioni su una possibiledella piattaforma ex Twitter dall'...

Un altro articolo "totalmentedi Business Insider. Non sono una vera pubblicazione".

Insider, Musk vuole chiudere X in Europa. La replica: "Totalmente falso" la Repubblica

Musk, 'un falso l'uscita di X dalla Ue' Agenzia ANSA

Un altro articolo "totalmente falso di Business Insider. Non sono una vera pubblicazione". Elon Musk su X smentisce così le indiscrezioni su una possibile uscita della piattaforma ex Twitter ...Elon Musk smentisce le indiscrezioni su una possibile uscita di X dall'Europa, riportate da Business Insider. Musk afferma che l'articolo è "totalmente falso" e non è una vera pubblicazione.