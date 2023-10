Musk è stanco dei regolamenti Ue e prepara lo strappo Addio a X?

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Altro scossone in vista nel mondo dei social network. Elonsta valutando la possibilità di rimuovere 'X' dall'Europa in risposta alla nuova regolamentazione Ue. Il miliardario, secondo il sito Insider, ha discusso della rimozione della disponibilità dell'app nel continente o del blocco dell'accesso agli utenti nell'Unione Europea. Una soffiata che arriva da una fonte vicina all'azienda dell'ex Twitter. Nel frattempo proprio in questi giorni X ha iniziato a far pagare un canone di 1 dollaro ai nuovi utenti nelle Filippine e in Nuova Zelanda, in un test progettato per ridurre lo spam e gli account falsi che fioriscono sul sito. L'azienda ha dichiarato martedì scorso di aver iniziato a sperimentare il metodo dell'abbonamento annuale per i nuovi account non verificati. Il programma, denominato Not a Bot, non si applica agli utenti esistenti. Non è chiaro ...