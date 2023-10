Muore per 20 minuti poi si risveglia | ciò che racconta è miracoloso

(Di giovedì 19 ottobre 2023) È qualcosa di veramente straordinario quello che è accaduto ad un giovane di soli 17 anni. Un fatto al quale non c’è una spiegazione. I medici avevano constatato un arresto cardiaco e il suo cuore non batteva più, poi il miracolo. Il ragazzo aveva avuto un malore durante l’ora di ginnastica, a scuola. Per 20la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... e si presta a una loro trama demenzialeracimolare qualche soldo in più. Sol o che le cose non vanno secondo i piani, leie padre e figlio tornano alla loro disperazione: finché Assurdina ...

Dimesso dalla clinica, muore per un malore nel parcheggio Corriere

Psicologa muore per un malore a 48 anni - Teramo Il Centro

RAGUSA (ITALPRESS) - Incidente mortale sulla strada provinciale 85 Scoglitti - Santa Croce, nel Ragusano. Coinvolte una Toyota Yaris ed una Fiat ...Valentina Caruso è ritornata alle Origini. La giornalista cagliaritana è sbarcata in Rai per occuparsi delle radici più antiche del nostro Paese, che per lei, laureata in Archeologia, è pane quotidian ...