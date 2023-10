Motomondiale | Gp Australia Bezzecchi La spalla mi fa ancora male

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il pilota della Ducati: "Fare pressione non sarà il massimo" PHILLIP ISLAND () - "Non sarà facile il prossimo week-end perché dopo la gara ho lavorato, fin da subito, con il fisioterapista. Laduole, fare pressione non sarà il massimo e penso non si sistemerà nemmeno per la fi