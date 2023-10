Motomondiale | Gp Australia Bagnaia Incognita meteo | gara da gestire

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il campione della Ducati: "Non mi aspettavo di tornare in testa" PHILLIP ISLAND () - "La vittoria e la rimonta di domenica scorsa hanno galvanizzato tutti, me compreso, perché era un periodo difficile e tornare a vincere, partendo dalla 13^ posizione, è stato splendido. Sono soddisfatto anc

Parola di Francesco Bagnaia in vista del Gran Premio d'classe MotoGp. "La vittoria in Indonesia - ricorda il campione del mondo della Ducati - è stata fantastica, ho attraversato un periodo ...

Orari TV MotoGP 2023: GP di Phillip Island, Australia Motociclismo.it

La MotoGP vola in Australia sul circuito di Phillip Island. La classifica è corta, ma in questo momento evidenzia il recupero di Bagnaia nei confronti di Martin. Lo spagnolo ha 18 punti da recuperare ..."Sono pronto per vincere rispetto allo scorso anno, quando non ero a posto. Buttarsi a terra non serve a nulla". (ANSA) ...