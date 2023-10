MotoGP | niente team Honda ufficiale per Zarco nel 2024 | “Resto in LCR”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023)passaggio allaper Johann, che anche nel prossimo Mondiale dicorrerà in LCR. “Rimango in LCR perché le proposte dinon sono abbastanza sviluppate per i prossimi due anni”. È quanto ha detto ai media francesi dal pilota, che ha rivelato di aver rinunciato al. “E’ meglio per me mettere tutte le mie energie nel lavorare con Lucio Cecchinello per i prossimi due anni, approfittando di un forte investimento da parte dicome Ducati sta facendo con Pramac. Essere nelsarebbe stato bello per il prestigio, ma è meglio concentrarsi su LCR”. SportFace.