(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il lungo weekend del Gran Premio d’Australia 2023 si è aperto per laa Phillip Island con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui hanno parlato tutti e tre i protagonisti della corsa al titolo. Oltre a Bagnaia e Martin, ancheha risposto quindi alle domande dei media fornendo un aggiornamento importante sulle sue condizioni fisichel’operazione di undici giorni fa per la frattura composta della clavicola ed il clamoroso rientro in pista dell’ultimo fine settimana a Mandalika. “Non èun weekend facile in Indonesia, èun tour de force tutta la scorsa settimana. Comunque fortunatamente tutto è andato bene.la ...

Per un breve periodo si era pensato anche ad un ritorno in, specialmente in seguito alle ... Ringrazio Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali,Zambenedetti e tutto il team Go ...

Bagnaia LIVE: "Non pensavo di tornare in testa" Sky Sport

MotoGP, Marco Bezzecchi: "Lunedì dopo la gara sono stato male, ma ora va meglio rispetto all'Indonesia" OA Sport

Conferenza Stampa GP Australia - Amici di Motorionline, buongiorno siamo in attesa di collegarci per la conferenza stampa del Gran Premio d'Australia che inizierà alle ore 8:00. La press sarà divisa i ...A Phillip Island è il giorno della conferenza piloti della vigilia, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Sarà un weekend con orari molto diversi rispetto al solito programma, per ...