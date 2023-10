MotoGP | Jorge Martin | “Sono pronto per vincere a Phillip Island | so essere velocissimo in Australia”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La sfida continua. Messo in archivio l’appuntamento di Mandalika (Indonesia), il Circus dellaè in. Sul circuito spettacolare diassisteremo a un fine-settimana molto intenso ed è probabile che a tenere banco sarà il duello per il titolo mondiale tra Francesco Bagnaia e. Pecco si è imposto nel GP indonesiano, sfruttando la caduta dello spagnolo che sembrava avere la vittoria nelle proprie mani, dopo aver centrato il successo nella Sprint Race ed essersi portato in testa al campionato. Un brutto errore quello dell’iberico che ha consentito a Bagnaia di riguadagnare la vetta della graduatoria iridata con 18 lunghezze di margine su. “perrispetto allo ...

Campionato riaperto, prossimo appuntamento in Australia dal 20 al 22 ottobre, tutto in diretta su Sky GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA 1) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) 346 punti 2)MARTIN (...

MotoGP, Jorge Lorenzo duro su Bagnaia. La “risposta” del ducatista Motosprint.it

MotoGP, Jorge Lorenzo a Bagnaia: "Certi gesti non vanno bene" Corse di Moto

L’ex campione legge la sfida iridata tra l'amico e l'italiano: "L’errore in Indonesia A uno che martella come Pecco non puoi dare questa chance. Marquez andrà più forte sulla Ducati Gresini che sulla ...A Phillip Island è il giorno della conferenza piloti, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: in Australia riparte il duello per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con l'italiano a ...