MotoGP | GP Australia 2023 | orari prove libere notte 20 ottobre | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Domani, venerdì 20, primo giorno didel GP d’, sedicesimo round del Motomondiale. Sul circuito di Phillip Island i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista che avrà bisogno di un set-up particolare per sfruttare al meglio i tratti guidati e quelli di grande accelerazione. Fari puntati su Francesco Bagnaia in. Pecco, vittorioso in Indonesia, ha ritrovato il sorriso dopo un periodo di difficoltà. La Sprint Race a Mandalika lo aveva fatto sprofondare, considerati la vittoria di Jorge Martin e l’avvicendamento al vertice della classifica generale con l’iberico. L’affermazione domenicale è stata la reazione che il piemontese tanto ...