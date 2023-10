MotoGP GP Australia 2023 | Bezzecchi | “La spalla fa ancora male | non sarà un fine settimana facile”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Ho lavorato con il fisioterapista ma lafa, fare pressione nonil massimo e penso non si sistemerà nemmeno per ladel campionato. Nonweek-end”. Lo ha affermato Marconella conferenza stampa di presentazione del GP dia Phillip Island in merito al suo recente infortunio. “Il dolore l’ho sentito, c’è stato, e dopo la sprint lo stress sullaera importante – ha sottolineato il pilota riminese -. Su questo circuito veloce, con poche staccate, quando si frena c’è maggior pressione sulla clavicola. Ci sono meno staccate, questo fatto un po’ potrebbe aiutarmi ma ci sono anche curve velocissime. Non vedo l’ora di saltare in sella alla moto”. ...

"Non mi aspettavo di tornare subito in testa, Martin domenica era stabile in testa, poi ha spinto tanto ed è caduto. Quando è caduto mi sono detto di mantenere la calma, provando ad avvicinarmi ...

