MotoGP | Francesco Bagnaia | “Non mi aspettavo il +18 in classifica | a Phillip Island attenzione al meteo”

(Di giovedì 19 ottobre 2023)si presenta carico e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Il giovedì diha proposto la consueta conferenza stampa che ha dato il via al weekend e il campione del mondo è apparso con le idee ben chiare nella sua mente. La chiacchierata, ovviamente, ha preso il via da quanto avvenuto a Mandalika: “Vincere quella gara è stato fantastico. Dopo un periodo difficile tornare sul gradino più alto del podio, con una gara simile, partendo addirittura 13°, penso sia stato davvero bellissimo. Sono felice e soddisfatto soprattutto del feeling che ho ritrovato con la mia moto. Era incredibile in Indonesia, ottimo anche il grip e perfetta la staccata. In poche parole tutto era cambiato in ...

L’ex campione legge la sfida iridata tra l'amico e l'italiano: "L’errore in Indonesia A uno che martella come Pecco non puoi dare questa chance. Marquez andrà più forte sulla Ducati Gresini che sulla ...A Phillip Island è il giorno della conferenza piloti, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: in Australia riparte il duello per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con l'italiano a ...