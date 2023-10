MotoGp Australia | sfida Bagnaia-Martin per il titolo | le parole dei piloti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sarà di nuovotra Peccoe Jorgenel Gran Premio d’classe. Domenica 22 ottobre 2023, sul circuito di Phillip Island il campione del mondo in carica cercherà di mantenere la testa della classifica, conquistata dopo la ricaduta del madrileno in Indonesia. “Non mi aspettavo di tornare subito in testa,domenica era stabile in testa, poi ha spinto tanto ed è caduto”, ha dettoin conferenza. “Quando è caduto mi sono detto di mantenere la calma, provando ad avvicinarmi lentamente alla vetta. La vittoria in Indonesia è stata fantastica, ho attraversato un periodo difficile, ma riuscire a tornare a vincere con una rimonta così, partendo dalla tredicesima posizione è stato bellissimo. ...

"Sono pronto per vincere rispetto allo scorso anno, quando non ero a posto. Buttarsi a terra non serve a nulla".