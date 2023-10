Moto3 | in Australia si accende la lotta al titolo | David Alonso può rientrare nel triello

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Non c’è un attimo di pausa: si entra nel finale di stagione del Motomondiale 2023 con le ultime cinque gare in programma. Va avanti la stagione orientale tra Asia e Oceania con il Gran Premio dell’a Phillip Island, nei pressi di Melbourne. I discorsi per quanto riguarda la classesono sempre più intricati e andranno a risolversi in questi ultimi appuntamenti. In testa al Mondiale c’è sempre Jaume Masià, ma lo spagnolo della Leopard Racing non ha un margine rassicurante nei confronti dei diretti avversari. L’iberico è giunto in sesta posizione nel GP d’Indonesia, un piazzamento che comunque gli ha permesso di allungare nei confronti di Ayumu Sasaki e Daniel Holgado, arrivati rispettivamente in 18esima e 14esima posizione e staccati di 16 e 17 punti rispetto ai 209 del leader del campionato. In particolare, Holgado è stato vittima di due ...