Monza | il club è in vendita? Arriva la risposta alle ultime indiscrezioni

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilè inladelbrianzoloin merito al futuro delTramite l’Ansa, ilha smentito le voci su una possibile cessione della società. IL COMUNICATO – Fininvest smentisce le voci di unadelcalcio ad un fondo giapponese, pubblicata su Repubblica.it. ‘Si tratta di notizia assolutamente falsa e completamente destituita di qualsiasi fondamento – dice un portavoce di Fininvest – Non c’è alcun dialogo in corso con una controparte giapponese, non è stata ultimata nessuna due diligence, non è stata posta nessuna base per una trattativa”. Fonti vicine al gruppo osservano poi che la notizia ‘esce in ...