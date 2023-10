Modena | ufficiale il rinnovo di Tremolada

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilha ufficializzato ildi Luca, fantasista della squadra gialloblù. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato delsu Luca. COMUNICATO – «Non c’è due senza 3…Mo. Dopo gli annunci diper Edoardo Duca e Shady Oukhadda, arriva quello di Luca, che ha da poco firmato il prolungamento del suo rapporto colF.C. fino al 30 giugno 2025. Approdato in gialloblù dal Cosenza nell’ultimo giorno del calciomercato estivo 2021, gli è stata subito affidato il compito di elargire fantasia ale ha ripagato la fiducia con un ruolo chiave nella stagione della promozione in Serie B, con 10 gol e 7 assist in 35 partite. Il “Trafalgar Law” di Milano è stato un protagonista assoluto ...