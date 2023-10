Mo | Netanyahu | ' Israele combatte ' asse del male' guidato da Iran'

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - "Hamas sono i nuovi nazisti, il nuovo Isis e dobbiamorli insieme". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamindurante la conferenza stampa con il premier britannico Rishi Sunak, aggiungendo che si tratta "della battaglia dell'intero mondo civilizzato e che dall'altra parte c'è 'undel',dall', che comprende anche Hezbollah".ha affermato chesi sta imbarcando in una “lunga guerra” e ha bisogno del “sostegno continuo” del Regno Unito. La Gran Bretagna ha il “diritto dia difendersi in linea con il diritto internazionale”, ha detto Sunak, aggiungendo anche la richiesta che gli aiuti umanitari siano fatti arrivare a Gaza.

dice di credere che il crimine sia stato commesso 'dall'altra squadra, non da te', ribadendo 'l'incrollabile sostegno ad'. Questa tragicomica pantomina si infrange contro la ...

Intanto gli aiuti arriveranno. Benjamin Netanyahu ha annunciato che "alla luce della richiesta del presidente Biden, Israele non impedirà la consegna di aiuti, purché si tratti di acqua, cibo e ...Non se ne parla: Netanyahu ha avvertito che sul territorio d’Israele non passerà neanche uno scatolone umanitario per Gaza, figuriamoci le persone, finché Hamas non rilascerà gli ostaggi. Per il resto ...