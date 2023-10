Mo | media palestinesi | ' raid Israele colpiscono i panifici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Gaza, 19 ott. (Adnkronos) - Iaerei israeliani hanno bombardato una serie dia Gaza, uccidendo decine di persone e ferendone centinaia che erano in fila per comprare il pane. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese Wafa, precisando che i bombardamenti hanno distrutto cinque panetterie in diverse parti della Striscia di Gaza, direttamente o dopo aver preso di mira le aree attorno ai negozi. Salam Marouf, capo ufficio stampa del governo di Gaza, ha affermato che, prendendo ripetutamente di mira icerca di peggiorare la situazione umanitaria, causare un maggior numero di vittime e “rendere le cose più difficili per i cittadini, al punto che ottenere alcune pagnotte di pane è diventato un viaggio pericoloso”. Gruppi umanitari, incluso il Programma Alimentare Mondiale, hanno avvertito ...