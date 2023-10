Mo | Craxi | ' attenzione a manifestazioni indirizzate e strumentalizzate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Bisogna prestare grandee analizzare compiutamente i disordini e le proteste che, in questi giorni e in queste ore, dilagano in larga parte del mondo arabo-musulmano. Sarebbe sbagliato attribuire questi accadimenti esclusivamente ad una naturale reazione emotiva agli eventi che si consumano nella striscia di Gaza. Una reazione che esiste ma che è anche guidata e alimentata sapientemente da una strategia e da una forte campagna di odio e disinformazione operata da Hamas e dai suoi alleati occulti e palesi". Lo afferma Stefania, di Forza Italia, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato. "Infatti, le, soprattutto in alcune realtà, hanno un che di organizzato, sono fomentate e appositamente. Si strumentalizza -aggiunge- una questione da ...