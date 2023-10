Mo | 500 ebrei arrestati a Washington durante manifestazione contro guerra

(Di giovedì 19 ottobre 2023), 19 ott. (Adnkronos) - L'organizzazione Jewish Voice for Peace stima che 10.000 persone abbiano preso parte alle protestelae 500 di loro siano state arrestate. "Oggi 500sono statie 10.000 sono scesi in piazza per sostenere e chiedere un cessate il fuoco e la fine del genocidio dei palestinesi", ha affermato l'organizzazione su X. Sembra che i manifestantiavessero fatto irruzione in uno degli edifici del Congresso.

... hanno battuto le mani, cantato e alzato gli striscinoni con su scritto "glidicono ora il ... Gli arresti Poi in tanti sono stati arrestati, 300 secondo la Cbs,con il passare delle ore, ...

Washington, 500 manifestanti ebrei solidali con i palestinesi arrestati davanti al Campidoglio RaiNews

Occupano il congresso Usa per sostenere la Palestina, 500 ... AGI - Agenzia Italia

" Not in our name ", "non nel nostro nome". E' la scritta sulle magliette nere di centinaia dei manifestanti a Washington per chiedere il cessate il fuoco, la fine degli attacchi israeliani ...Per il quotidiano israeliano Haaretz. Jewish Voice for Peace, è 'la più grande protesta ebraica in solidarietà con i palestinesi nella storia degli Stati Uniti' ...