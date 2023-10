C'è Lorenzo Insigne subito dietro Leo Messi nella speciale classifica dei calciatori più pagati nel campionato americano . Sul proprio sito ufficiale, la lega dellaha reso noti gli stipendi dividendoli tra salario di base e compensazione garantita. L'argentino guida l'elenco che vede al quinto posto anche l'altro italiano che gioca a Toronto, l'ex Juve ...

Mls, solo Messi guadagna più di Insigne: svelate le cifre ufficiali Corriere dello Sport

MLS, un calcio (e un mercato) per giovani. Juve unico top club ... Calciomercato.com

Solo Lionel Messi mette il naso davanti a Lorenzo Insigne. I due si sono incrociati in capo qualche settimana fa in Mls, con l'argentino che ha battuto l'ex capitano del Napoli ai punti ...La società di consulenza brasiliana “Sports Value” ha presentato, di recente, un report molto dettagliato sul mercato statunitense degli appassionati di calcio (tradizionalmente conosciuto come “socce ...