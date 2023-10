Miwa alla ricerca della continuità | a Salerno per scalare la classifica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la prima storica vittoria arrivata nel derby contro Avellino, il morale dei Boars è altissimo e i ragazzi di Coach Parrillo sono fiduciosi di poter ripetere la buona prestazione di sabato. L’avversario è di quelli arcigni, cioè la Power Basket, attuale capolista del girone G insieme a Corato, Angri e Molfetta. L’indiscussa vincitrice dello scorso campionato di C Gold, infatti, ha allestito un roster di primo livello, partendo driconferma del ben noto Lucas Chaves e gli innesti di giocatori esperti come Uchenna Ani e il pivot Bozo Misolic, i quali stanno già dimostrando il proprio valore sul campo, con una media punti personale superiore ai 15. La, d’altro canto, si presenterà al PalaSilvestri forte di un Garcia in stato di grazia, assoluto MVP del derby di sabato scorso, e di una ...