Missione tunisina per Tajani L’Italia fa la sua parte nella diplomazia attorno a Israele

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “L’idea di ‘due popoli, due Stati’ è quella che va perseguita perché è l’unica che può portare pace in Medio Oriente. Domani sarò in Tunisia, Paese arabo con grande vicinanza ai palestinesi, e cercherò di spiegare ai tunisini che bisogna lavorare alla pace e alla de-escalation puntando a due popoli due Stati pere Palestina”, ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio, intervenendo a “Mattino Cinque”. “Colpire Hamas è legittimo,ha diritto a difendersi, poi dopo bisognerà vedere come lavorare per dare una prospettiva al popolo palestinese. Secondo me è la nascita dello Stato palestinese che deve rispettare l’esistenza di”, aggiunge.cipa per come può al frenetico forcing diplomaticoalla crisi militare in ...