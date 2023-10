Minerva Pictures alla Festa del Cinema di Roma

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 19 ottobre 2023)parteciperà18ª edizione delladeldi, in programma dal 18 al 29 ottobre. Quali film presenterà ? Presenta in anteprima mondiale la prima e inedita serie del premio Oscar Giuseppe Tornatore, Il camorrista, e poi due incredibili restauri 4k (Medea di Pier Paolo Pasolini e L’odore della notte di Claudio Caligari) e un documentario (La nostra Monument Valley di Alberto Crespi e Steve Della Casa). Alice nella Citta Sarà altresì presente ad Alice nella Città con due film stranieri (To Leslie di Michael Morrise Holly di Fien Troch), un film italiano (Eravamo bambini di Marco Martani) e un cortometraggio (Mi pequeño Chet Baker di Mauro Diez). Giovedì 19 ottobre – Alice nella Città: Eravamo Bambini Un film di Marco Martani. Il cast ...