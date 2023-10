Milano | venduta per una cifra record la Villa di Patrizia Reggiani

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) . Ad acquistarla una coppia di stranieri residenti nel Comasco Lamilanese diè stataad una. Gli acquirenti, una coppia straniera residente nel Comasco, ha sborsato 9,5 milioni di euro per accaparrarsi l’edificio ubicato in via Andreani, angolo via Guastalla, nel centro di. Attualmente l’edificio è soggetto a ristrutturazione e non si esclude che gli acquirenti possano usarla come dimora abituale. Attualmente,, dopo aver scontato la pena carceraria di 17 dei a 26 anni di reclusione per l’uccisione del marito, ora vivrebbe in zona San Babila, non lontano dall’attico dove visse con il marito, anche quest’ultimo venduto ad un magnate indiano. Il delitto Gucci è stato ...