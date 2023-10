Milano | dal 2024 niente più auto in centro Sala | «Da lì poi ci allargheremo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Unasenza piùinè possibile? Secondo il sindaco Giuseppesì e all’evento “Il verde e il blu festival”, due giorni tra oggi e domani sul futuro del pianeta, ci tiene a ribadirlo: «Il cambiamento non è un’utopia, cambiare il modello di sviluppo non è un’utopia ed è qualcosa di molto milanese. Noi, come, dobbiamo essere pionieri e avere il coraggio e il buonsenso di fare le cose». La riforma prevede il divieto totale di circolazione per tutte leprivate, tranne per i residenti con garage o parcheggi in silos, mentre taxi, mezzi pubblici, Ncc e ovviamente veicoli delle forze dell’ordine e sanitari potranno entrare. La zona che sarà interessata è il Quadrilatero della Moda allargato alle vie circostanti: corso Giacomo Matteotti, via Case Rotte e via ...