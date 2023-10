Milano-Cortina 2026 | Beppe Sala | “Bob? Si faccia dove costa meno e col minor impatto ambientale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Ieri ho chiamato il sindaco diper dirgli che da un lato mi dispiace. Io possa essere il primo testimone storico, sono tra i primi che si è occupato di questa cosa: quando si è lanciata l’idea del, tutti sapevamo delle delicatezza della cosa. Ma diciamo la verità: tutti abbiamo detto proviamoci. Quindinon c’entra proprio nulla. Io sono molto solidale con loro, e mi sento responsabile del fatto che quella lì è stata una decisione collettiva”. Queste le parole del sindaco di, a margine all’evento ”Il Verde e il Blu Festival – Buone idee per il futuro del pianeta”, organizzato ada BIP in collaborazione con Beulcke and Partners. “Io avrei un solo criterio:...