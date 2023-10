Milanello | tornano i Nazionali e Pioli vede la Juve | le ultime

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Mattinata di lavoro sotto una leggera pioggia tipicamente autunnale a. Il Milan riprende a lavorare in gruppo con vista sul prossimo match di campionato, la sfida contro lantus in programma domenica sera allo stadio Meazza. Oggi prima seduta di allenamento con i giocatori durante la sosta impegnati in nazionale, anche se alcuni di loro (chi è sceso in campo in America) si aggregherà al gruppo solo nelle prossime ore.dovrà innanzitutto verificare le condizioni di ognuno dei 14 rossoneri convocati dalle(12 per la precisione, perché Okafor è rientrato in anticipo in Italia a causa dell’infortunio al sopracciglio, causato durante un incidente stradale, e Chukwueze si è fermato con la Nigeria per una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro). Il tecnico emiliano ha tre giorni di ...