Milan | Sportiello ko | contro Juve non ci sarà

I dettagli Arrivano brutte notizie per ildall'allenamento odierno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marcoha infatti accusato un problema muscolare e rischia seriamente di ...

Milan, Sportiello va ko: problema muscolare. Contro la Juve gioca Mirante Fantacalcio ®

Da a Terracciano a Musso, ecco i 10 migliori portieri da schierare al fantacalcio nella 9ª giornata di Serie. Attenzione perché non mancano le sorprese Finalmente la sosta per le nazionali è finita e ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...